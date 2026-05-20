В России рассказали о модернизации систем РЭБ «24 на 7»

Российские специалисты постоянно модернизируют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку технологии быстро устаревают. О совершенствовании РЭБ сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация в области военных технологий стремительно меняется, поэтому системы могут быстро устаревать. По словам Шугаева, по этой причине технические решения должны «опережать потребности сегодняшнего дня».

«Поэтому наука и все, что касается производства, находятся в постоянном напряжении, чтобы предлагать и изобретать все более новые и эффективные решения. Так что наша промышленность, наши наука и конструкторы работают, что называется, 24 на 7», — сказал он.

Ранее в мае стало известно, что Вооруженные силы России начали получать новые системы РЭБ «Люстра-5-30» для защиты от беспилотников. Изделие лишает дрон связи на дистанции до 500 метров.