Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:20, 20 мая 2026Наука и техника

В России рассказали о модернизации систем РЭБ «24 на 7»

ФСВТС: Российские системы РЭБ постоянно совершенствуют
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские специалисты постоянно модернизируют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку технологии быстро устаревают. О совершенствовании РЭБ сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация в области военных технологий стремительно меняется, поэтому системы могут быстро устаревать. По словам Шугаева, по этой причине технические решения должны «опережать потребности сегодняшнего дня».

«Поэтому наука и все, что касается производства, находятся в постоянном напряжении, чтобы предлагать и изобретать все более новые и эффективные решения. Так что наша промышленность, наши наука и конструкторы работают, что называется, 24 на 7», — сказал он.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее в мае стало известно, что Вооруженные силы России начали получать новые системы РЭБ «Люстра-5-30» для защиты от беспилотников. Изделие лишает дрон связи на дистанции до 500 метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    Мощное землетрясение произошло в Перу и разрушило историческое кладбище

    Миру спрогнозировали самый сильный за столетие энергокризис

    Лавров сравнил Украину и Тайвань

    Названы вызывающие отеки ошибки в питании

    Зеленский высказался за привлечение Европы к диалогу с США и Россией

    Ведущий «России 1» высказался о сожалениях из-за закрытия одного популярного шоу

    Раскрыты способы не сойти с ума во время отпуска с детьми

    Стало известно о накапливании украинских войск около российской границы

    Вратарю «Рубина» подарили годовой запас пива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok