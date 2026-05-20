21:30, 20 мая 2026

В МИД возмутились реакцией Армении на угрозы Зеленского в адрес России

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Замглавы МИД России Михаил Галузин прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который он озвучил в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.

Галузин подчеркнул, что Россия поражена действиями Армении. В частности, Москва недоумевает, почему Ереван не одернул Зеленского, когда он озвучивал угрозы в ее адрес. Об этом дипломат высказался по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ насчет взаимодействия со странами ближнего зарубежья.

«Поражает, что никто с армянской стороны не одернул зарвавшегося гастролера из Киева, никто не осудил эти отвратительные высказывания», — заключил Галузин.

Во время саммита Европейского политического сообщества в Армении Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал он.

