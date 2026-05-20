Украинских баскетболистов пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

FIBA пожизненно отстранила двух украинских баскетболистов за договорные игры

Украинских баскетболистов Александра Кольченко и Сергея Приймака пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменов признали виновными в манипулировании результатами матчей. «Расследование Международной федерации баскетбола (FIBA) установило причастность игроков к манипуляциям в матчах клубов Naic Aces (Филиппины) и Adroit (Сингапур) в течение сезонов 2024 и 2024-2025 годов», — говорится в сообщении FIBA.

По итогам расследования баскетболистов пожизненно отстранили от участия в любых мероприятиях, прямо или косвенно связанных с FIBA. Они не смогут играть в том числе и в любительских турнирах на Украине.

