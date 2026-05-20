23:26, 20 мая 2026

Самолет-заправщик НАТО сделал несколько кругов над Латвией

РИА Новости: Заправщик НАТО Airbus A330 MRTT сделал несколько кругов над Латвией
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Самолет-заправщик НАТО Airbus A330 MRTT в течение продолжительного времени летал по круговой траектории над территорией Латвии. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Airbus A330 MRTT вылетел из аэропорта Кельна и направился на северо-восток. Попав через территорию Литвы в воздушное пространство Латвии, он стал кружить над восточной частью страны параллельно границе с Россией.

При этом цели и задачи нахождения заправщика над Латвией не разглашались.

Ранее сообщалось, что руководство Латвии дает «тихое согласие» на пролет украинских дронов над своей территорией. Об этом рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.

До этого в Службе внешней разведки (СВР) РФ рассказали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит удары по России с территории Латвии.

