Трамп позавидовал российским ледоколам

Трамп заявил, что у России 48 ледоколов, а у США только один

Президент Дональд Трамп на встрече с выпускниками Академии Береговой охраны США позавидовал российским ледоколам. Он назвал нелепой ситуацию, когда у России есть 48 ледоколов, а у Штатов всего один.

«У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», — пожаловался глава Белого дома. Он заявил о планах нарастить ледокольный флот до 55 единиц.

На данный момент у США есть один исправный ледокол Polar Star, в то время как арктический флот России насчитывает 43 действующих ледокола. Это самый большой ледокольный флот в мире, и только он обладает уникальными атомными судами.

Ранее Трамп пошутил, что не уйдет со своего поста до 2032 года. «Я буду здесь в 2028 [году], может, я буду здесь и в 2032-м тоже. Я не знаю, может, и буду», — сказал американский лидер.