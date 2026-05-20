Трамп захотел остаться президентом США до 2032 года

Президент США Дональд Трамп пошутил, что не уйдет со своего поста до 2032 года. Его заявление прозвучало в ходе выступления перед выпускниками академии береговой охраны США в штате Коннектикут, передает РИА Новости.

«Я буду здесь в 2028 [году], может, я буду здесь и в 2032-м тоже. Я не знаю, может, и буду», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп объявил идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока. По его словам, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио станут отличными претендентами на пост главы государства на следующих выборах.