21:47, 20 мая 2026Россия

Три человека пострадали при ударах ВСУ по ДНР

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новопетриковку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате пострадали три человека, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

«В результате атаки ударного БПЛА ВФУ [вооруженных формирований Украины] ранены женщина 1957 года рождения, мужчины 1961 и 1968 годов рождения», — написал чиновник. Он подчеркнул, что сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.

По словам Пушилина, в результате удара ВСУ были также повреждены жилое домостроение, объект гражданской инфраструктуры и легковой автомобиль.

Днем 20 мая сообщалось, что в Ростове-на-Дону обломки беспилотника ВСУ попали в не введенный в эксплуатацию 24-этажный дом.

