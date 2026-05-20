Обломки беспилотника попали в 24-этажный дом в столице региона России

Слюсарь: В Ростове-на-Дону при попадании обломков дрона в дом пострадал мужчина

В Ростове-на-Дону обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в не введенный в эксплуатацию 24-этажный дом. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

По словам главы региона, в результате пострадал мужчина. С ранением средней степени тяжести его доставили в больницу.

Помимо областной столицы, дроны уничтожены в Каменске-Шахтинском, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах. «В настоящий момент отражение воздушной атаки продолжается. Беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется», — предупредил Слюсарь.

Ранее 20 мая Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами 94 дронов ВСУ за пять часов — с 09:00 до 14:00 по московскому времени.

До этого сообщалось, что ракетному обстрелу со стороны Украины подверглась Белгородская область. Предварительно пострадавших нет.