09:12, 20 мая 2026Россия

Российский приграничный регион подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Оперштаб: Белгородская область подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Белгородская область подверглась ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба российского приграничного региона.

По предварительной информации, никто из мирных граждан не пострадал. В Белгороде в результате произошедшего оказалсь пробита кровля многоквартирного дома.

Все оперативные службы начали проводить работу на местах, информация о других последствиях уточняется.

В оперштабе также указали, что в Борисовском округе вечером 19 мая беспилотник попал в машину скорой помощи — водителя госпитализировали с минно-взрывной и баротравмой.

В Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 20 мая сбили над Россией 273 украинских БПЛА. Налеты были зафиксированы в Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Орловской, Тверской, Тульской областях и Московском регионе, а также в Ставропольском и Краснодарском краях, Татарстане и Крыму. Также ПВО уничтожила дроны над Азовский и Черным морями.

