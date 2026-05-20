09:35, 20 мая 2026Мир

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры, они длились почти три часа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: China Daily / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры, которые длились почти три часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча на высшем уровне проходила в Доме народных собраний в Пекине, начавшаяся с общения Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Затем к главам государств присоединилась основная часть делегаций, переговоры продолжились в расширенном составе.

По итогам переговоров лидеры стран подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.

