Путин заявил о продолжении безвизового режима с Китаем

10:05, 20 мая 2026

Путин: Безвиз с Китаем стал стимулом для наращивания гуманитарных контактов
Зарина Дзагоева

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что безвизовый режим с Китаем будет продолжен. Об этом он высказался в ходе поездки в Пекин и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает «Интерфакс».

Глава государства отметил, что безвиз стал стимулом для наращивания гуманитарных контактов между странами.

В начале апреля Китай уведомил российскую сторону о готовности продлить действие безвизового режима еще на год. Безвиз для туристов из России Китай ввел с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го. А 1 декабря 2025 года российский президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР в Россию.

