В Кремле рассказали подробности визита спецпосланника Трампа в Москву

Ушаков: Спецпосланник Уиткофф несколько раз заявлял о желании приехать в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф несколько раз изъявлял желание посетить Москву с визитом. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передают «Известия».

«Уиткофф несколько раз заявлял о своем желании вместе со своим партнером Джаредом Кушнером приехать в Москву, мы эту тему обсуждали в ходе контактов с ним. Но даты пока не определены», — сказал Ушаков.

Он добавил, что как американская, так и российская сторона находятся в процессе согласования дат предстоящего визита представителей Белого дома.

Ранее спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Уиткофф посетит Россию с визитом в ближайшее время.