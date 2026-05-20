10:50, 20 мая 2026Мир

В Кремле рассказали подробности визита спецпосланника Трампа в Москву

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф несколько раз изъявлял желание посетить Москву с визитом. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передают «Известия».

«Уиткофф несколько раз заявлял о своем желании вместе со своим партнером Джаредом Кушнером приехать в Москву, мы эту тему обсуждали в ходе контактов с ним. Но даты пока не определены», — сказал Ушаков.

Он добавил, что как американская, так и российская сторона находятся в процессе согласования дат предстоящего визита представителей Белого дома.

Ранее спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Уиткофф посетит Россию с визитом в ближайшее время.

