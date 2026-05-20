Си Цзиньпин выступил с предупреждением после переговоров с Путиным. Что встревожило лидера Китая?

Си Цзиньпин на встрече с Путиным вспомнил про законы джунглей

На международной арене царит нестабильность, которая грозит возвратом к «миру джунглей». Об этом предупредил председатель Китая Си Цзиньпин в совместном заявлении с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине.

Этот мир совсем неспокоен. Зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон. Грозит возврат к закону джунглей Си Цзиньпин председатель КНР

Поездка Путина в Китай

Визит российского лидера в КНР был приурочен к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Путин прибыл в Китай 19 мая. Для российской делегации организовали торжественную церемонию с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами обеих стран. Российского лидера у самолета встретил глава МИД КНР Ван И и проводил до автомобиля Aurus. Позже Путин и Си Цзиньпин встретились на центральной площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявлял, что Китай рад приезду российского лидера.

Результаты переговоров Путина и Си в Китае

Встреча на высшем уровне 20 мая, которая началась с общения Путина и Си Цзиньпина в узком составе, состоялась в Доме народных собраний в Пекине. Затем к главам держав присоединилась основная часть делегаций, и переговоры продолжились в расширенном составе.

По итогам встречи лидеры стран подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Кроме того, Путин и Си дали старт перекрестным Годам образования в России и КНР.

Путин рассказал, что переговоры с Си Цзиньпином состоялись в дружеском и содержательном ключе. По его словам, Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество — как в двустороннем формате, так и в международном.

Китайский лидер, в свою очередь, отметил, что российско-китайские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития.

Россия и КНР достигли договоренностей по важному вопросу в энергетике, отметил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

На фоне встречи власти Китая приняли решение продлить безвизовый режим для российских туристов до 31 декабря 2027 года.

Ушаков добавил, что Си Цзиньпин за чаем с Путиным 20 мая обсудят отношения с США, а также конфликты на Украине и в Иране.

Закон джунглей, раскол и гегемония

Нестабильность на международной арене грозит возвратом к «миру джунглей», уверен Си Цзиньпин. Его тревожное заявление прозвучало по итогам переговоров с Путиным в Пекине.

Китайский лидер подчеркнул, что мир стал совсем неспокойным и урон, нанесенный «односторонними действиями и гегемонией», зашкаливает.

«В условиях хаотичной международной ситуации наблюдается раскол, односторонность и гегемония, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени», — поделился Си Цзиньпин.

Путин, в свою очередь, отметил, что Россия и Китай солидарно выступают за защиту международного права и положений Устава ООН.

Тревога в США из-за встречи Путина и Си

Председатель КНР уколол Вашингтон в ходе встречи с президентом России, говоря о нестабильной мировой ситуации.

«Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний», — сказано в материале CNN.

По мнению издания, слова председателя КНР о расколе, односторонности и гегемонии можно трактовать как критику чрезмерного вмешательства США в ситуацию в мире.

Визит Путина состоялся через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп покинул Пекин. По мнению аналитиков, непредсказуемость внешней политики Трампа привела к еще большему сближению России и КНР.

Американский аналитик Эд Прайс заявил, что своим визитом Путин хочет показать: «Вы можете посещать Китай сколько хотите, но Россия к нему ближе и дружественнее, чем США».

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае на саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества, который состоится в Шэньчжэне осенью.

«Теоретически да. Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита», — сказал Песков.