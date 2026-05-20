Раскрыты темы чаепития Путина с Си

Помощник президента Ушаков: Си и Путин за чаем обсудят Украину, Иран и США

Председатель КНР Си Цзиньпин за чаем с президентом России Владимиром Путиным обсудят отношения с США, а также конфликты на Украине и в Иране. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

Ушаков отметил, что официальная часть переговоров двух глав государств прошла «в целом позитивно».

Ранее завершились переговоры Путина и Си. По итогам встречи лидеры подписали совместное Заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

До этого Путин заявил, что переговоры с Си прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Москва и Пекин продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.