Европейский лидер направится в Китай вслед за Трампом и Путиным

Вучич совершит официальный визит в Китай вслед за Путиным и Трампом

Президент Сербии Александр Вучич посетит Китайскую Народную Республику (КНР) с 24 по 28 мая вслед за российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на пресс-службу сербского лидера.

Отмечается, что Александр Вучич отправится в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.

Российский лидер также подчеркнул, что отношения двух стран не один раз прошли испытание на прочность и устойчивость.