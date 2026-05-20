Европейский лидер направится в Китай вслед за Трампом и Путиным

11:26, 20 мая 2026Мир

Вучич совершит официальный визит в Китай вслед за Путиным и Трампом
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич посетит Китайскую Народную Республику (КНР) с 24 по 28 мая вслед за российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на пресс-службу сербского лидера.

Отмечается, что Александр Вучич отправится в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе. Он отметил, что Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках.

Российский лидер также подчеркнул, что отношения двух стран не один раз прошли испытание на прочность и устойчивость.

