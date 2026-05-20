В Литве объявили воздушную тревогу, жителей призвали проследовать в укрытие

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

В Литве объявили воздушную тревогу. Об этом информирует Telegram-канал «Delfi Литва».

В публикации сказано, что тревога объявлена в Вильнюсском округе. Людей призвали проследовать в укрытие и дождаться рекомендаций.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса к Североатлантическому альянсу «напасть на Калининград» очень опасен для Прибалтики.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о наличии у НАТО сил для нападения на Калининград граничат с безумием.