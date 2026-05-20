Трамп и Нетаньяху провели «драматичный» телефонный разговор

12:42, 20 мая 2026

N12: Трамп и Нетаньяху провели 20 мая длительный и драматичный разговор
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели в ночь на 20 мая «длительный и драматичный» телефонный разговор. Об этом сообщает N12.

По данным телеканала, разговор состоялся на пороге принятия решения в свете сообщений о возможном возобновлении американо-израильской военной кампании против Ирана.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил вывести войну за пределы Ближнего Востока, если США и Израиль вновь атакуют Иран. В КСИР добавили, что иранский народ готов продемонстрировать свою силу на поле боя.

20 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что возможная военная операция Вашингтона против Ирана не превратится в «вечную войну». По его словам, американские военные сделают дело и вернутся домой.

