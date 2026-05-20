Депутат Госдумы Журавлев: Зеленский за счет перемирия хочет восстановить ПВО

У Украины не осталось ни одного функционирующего аэропорта — все они, даже военные, давно разбомблены и практически непригодны для использования, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противоракетная оборона является для Украины приоритетом номер один. Он также предложил ввести так называемое аэропортное перемирие и призвал не ослаблять санкционное давление на Россию.

Депутат напомнил, что подобные перемирия уже проходили во время «Минска-1» и «Минска-2», когда прекращение огня дало возможность Вооруженным силам Украины (ВСУ) перегруппироваться и подтянуть необходимые резервы. Все это наталкивает на мысль, что Украина снова пытается оттянуть время, добавил он.

«Даже из путаных объяснений становится ясно, что Зеленский, если Россия подарит ему эти дни или недели, хотел бы потратить их на восстановление ПВО (противовоздушной обороны. — Прим. «Ленты.ру»). Причем, опять за счет Запада, потому что никаких собственных технологий у Украины нет. Это, между прочим, не результат российских обстрелов, а сознательная политика украинских элит, которые лишь выкачивали из страны деньги, не развивая там ровным счетом ничего», — сказал Журавлев.

Ранее руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал к ускоренному вступлению страны в Европейский союз (ЕС). По его словам, ни одна страна ранее не проходила этот путь в условиях полномасштабной войны, а развитие украинской экономики станет выгодной инвестицией для ЕС.