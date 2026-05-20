Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 20 мая 2026Силовые структуры

Двух российский заключенных ждет новый срок за криминальную идеологию

В Коми завели дело на уголовников, подбивавших заключенных к неповиновению
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В республике Коми завели уголовное дело о создании экстремистской организации в исправительной колонии № 25. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, два многократно судимых уроженца Центральной Азии и Закавказья осужденных на 20 и 10 лет активно пропагандировали среди заключенных криминальную идеологию. Также они подбивали других заключенных к дезорганизации деятельности колонии, неповиновению и мешали сотрудникам колонии выполнять служебные обязанности и злостно нарушали установленный режим отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет, отсидевший 20 лет, установил свои «порядки» в СИЗО Забайкалья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на слова Зеленского об аэропортном перемирии

    В России одобрили закон о защите исторической правды

    Названа причина планирующейся поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Популярный напиток оказался полезен для мозга и кишечника

    Путин оценил переговоры с Си

    Туск сделал заявление о решительной реакции Польши на конфликт на Украине

    В России назвали способ остановить обстрелы ЗАЭС

    В России назвали цель ударов ВСУ по промышленным объектам

    Двух российский заключенных ждет новый срок за криминальную идеологию

    Тайна бесследно исчезнувшей по дороге в поликлинику россиянки открылась на дне реки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok