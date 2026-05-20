«Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара перевезут в Москву

Московский зоопарк объявил о планах спасти 80 бегемотов Эскобара из Колумбии

Московский зоопарк объявил о планах по спасению и переселению в Россию и другие страны «кокаиновых» бегемотов — потомков животных колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, которым грозит массовое уничтожение. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Московского зоопарка.

Операция проходит под эгидой Глобального объединения зоологических учреждений (ГОЗУ), созданного по инициативе гендиректора Московского зоопарка и президента ГОЗУ Светланы Акуловой. Как пояснила Акулова, цель организации — предложить гуманную альтернативу эвтаназии, которая угрожает бегемотам в Колумбии. ГОЗУ уже направила официальное обращение правительству Колумбии с призывом заменить уничтожение животных на их переселение в аккредитованные учреждения по всему миру.

Ключевую роль в беспрецедентной кампании играет индийский центр спасения дикой природы «Вантара» в Джамнагаре — одно из крупнейших в мире учреждений такого профиля, которое готово создать для бегемотов специально спроектированную природную среду, куда их перевезут. Кроме того, члены ГОЗУ из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии уже подтвердили готовность внести свой вклад.

По словам Светланы Акуловой, сейчас организация работает над справедливым распределением животных, чтобы решить проблемы, связанные с ограниченным генофондом популяции. Бегемоты, о которых идет речь, являются прямыми потомками особей, содержавшихся в частном зверинце печально известного наркобарона Пабло Эскобара. Эскобар привез четырех гиппопотамов в свое поместье «Асьенда Наполес» из Африки в 1980-х годах.

После его смерти в 1993 году животные начали бесконтрольно размножаться и ушли за пределы поместья в дикую природу. Исследование Национального университета Колумбии показало, что колумбийских водоемах обитает около 170 особей. Они признаны одним из самых опасных инвазивных видов Колумбии. Поэтому власти страны одобрили план по истреблению около 80 бегемотов.