«Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

Власти Колумбии одобрили план по истреблению около 80 бегемотов, которые являются потомками животных наркобарона Пабло Эскобара. Об этом сообщает CNN.
Эскобар привез четырех гиппопотамов в свое поместье «Асьенда Наполес» из Африки в 1980-х годах. После его смерти животные начали бесконтрольно размножаться и ушли за пределы поместья в дикую природу. Исследование Национального университета Колумбии показало, что колумбийских водоемах обитает около 170 особей. Министр окружающей среды Ирен Велес заявила, что предыдущие попытки контролировать популяцию — стерилизация и переселение в зоопарки — оказались слишком дорогими и неэффективными.
Поэтому, чтобы защитить экосистему и местных жителей, которые все чаще сталкиваются с агрессивными «кокаиновыми» бегемотами, животных было решено усыпить.
Зоозащитники уже раскритиковали решение, назвав его «массовым истреблением». Сенатор Андреа Падилья написала в соцсетях, что животные — жертвы халатности властей. Несмотря на споры, популяция бегемотов продолжает расти, они мигрируют в регионы, удаленные от поместья на сотни километров, вытесняя местные виды — например, ламантинов. Однако бегемоты стали и туристической достопримечательностью: бывшая усадьба наркобарона, превращенная в тематический парк, привлекает посетителей, желающих увидеть тех самых бегемотов Эскобара.
Ранее сообщалось, что «кокаиновые» бегемоты начали нападать на людей. По словам колумбийцев, при встрече с бегемотами Эскобара лучше прятаться, чтобы остаться живым и здоровым.