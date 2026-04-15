«Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

Власти Колумбии решили усыпить потомков бегемотов Пабло Эскобара

Власти Колумбии одобрили план по истреблению около 80 бегемотов, которые являются потомками животных наркобарона Пабло Эскобара. Об этом сообщает CNN.

Эскобар привез четырех гиппопотамов в свое поместье «Асьенда Наполес» из Африки в 1980-х годах. После его смерти животные начали бесконтрольно размножаться и ушли за пределы поместья в дикую природу. Исследование Национального университета Колумбии показало, что колумбийских водоемах обитает около 170 особей. Министр окружающей среды Ирен Велес заявила, что предыдущие попытки контролировать популяцию — стерилизация и переселение в зоопарки — оказались слишком дорогими и неэффективными.

Поэтому, чтобы защитить экосистему и местных жителей, которые все чаще сталкиваются с агрессивными «кокаиновыми» бегемотами, животных было решено усыпить.

Зоозащитники уже раскритиковали решение, назвав его «массовым истреблением». Сенатор Андреа Падилья написала в соцсетях, что животные — жертвы халатности властей. Несмотря на споры, популяция бегемотов продолжает расти, они мигрируют в регионы, удаленные от поместья на сотни километров, вытесняя местные виды — например, ламантинов. Однако бегемоты стали и туристической достопримечательностью: бывшая усадьба наркобарона, превращенная в тематический парк, привлекает посетителей, желающих увидеть тех самых бегемотов Эскобара.

Ранее сообщалось, что «кокаиновые» бегемоты начали нападать на людей. По словам колумбийцев, при встрече с бегемотами Эскобара лучше прятаться, чтобы остаться живым и здоровым.