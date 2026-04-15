Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:06, 15 апреля 2026

«Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

Антонина Черташ
Фото: Jeremy Richards / Shutterstock / Fotodom  

Власти Колумбии одобрили план по истреблению около 80 бегемотов, которые являются потомками животных наркобарона Пабло Эскобара. Об этом сообщает CNN.

Эскобар привез четырех гиппопотамов в свое поместье «Асьенда Наполес» из Африки в 1980-х годах. После его смерти животные начали бесконтрольно размножаться и ушли за пределы поместья в дикую природу. Исследование Национального университета Колумбии показало, что колумбийских водоемах обитает около 170 особей. Министр окружающей среды Ирен Велес заявила, что предыдущие попытки контролировать популяцию — стерилизация и переселение в зоопарки — оказались слишком дорогими и неэффективными.

Поэтому, чтобы защитить экосистему и местных жителей, которые все чаще сталкиваются с агрессивными «кокаиновыми» бегемотами, животных было решено усыпить.

Зоозащитники уже раскритиковали решение, назвав его «массовым истреблением». Сенатор Андреа Падилья написала в соцсетях, что животные — жертвы халатности властей. Несмотря на споры, популяция бегемотов продолжает расти, они мигрируют в регионы, удаленные от поместья на сотни километров, вытесняя местные виды — например, ламантинов. Однако бегемоты стали и туристической достопримечательностью: бывшая усадьба наркобарона, превращенная в тематический парк, привлекает посетителей, желающих увидеть тех самых бегемотов Эскобара.

Материалы по теме:
Кокаиновое наследие Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Кокаиновое наследиеБегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
29 января 2021
Пес войны. Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Пес войны.Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
28 мая 2021
Китайский Эскобар Как простой китаец объединил мафиозные кланы, создал крупнейший наркосиндикат и заработал миллиарды
Китайский ЭскобарКак простой китаец объединил мафиозные кланы, создал крупнейший наркосиндикат и заработал миллиарды
6 февраля 2021

Ранее сообщалось, что «кокаиновые» бегемоты начали нападать на людей. По словам колумбийцев, при встрече с бегемотами Эскобара лучше прятаться, чтобы остаться живым и здоровым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    Артемий Лебедев раскрыл один факт о своем дяде-иноагенте

    Выявлен скрытый фактор замедления возрастного ухудшения памяти

    В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

    Систему ПВО Украины признали «дырявой»

    Предсказано будущее нефти из России после возобновления санкций США

    «Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

    Первый фильм по «Игре престолов» обрел название

    Зеленский захотел открыть заблокированный Трампом Ормузский пролив

    Винер включили в число почетных членов Международной федерации гимнастики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok