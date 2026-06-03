ПВО сбили 59 БПЛА над территорией Ленинградской области. Что известно о попытке ВСУ атаковать Санкт-Петербург?

Губернатор Дрозденко: Ленобласть атаковали 59 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по Ленинградской области. Власти Санкт-Петербурга также сообщили о массовых взрывах сразу в нескольких районах города.

По словам местных жителей, всюду слышен грохот. «По сообщениям в социальных сетях, звуки, похожие на громкие взрывы, сопровождаются ощутимой вибрацией, которая сообщается домам и предметам мебели в квартирах», — говорится в местном информиздании.

Отмечается, что взрывы накрыли город почти сразу после объявления в Петербурге и Ленобласти воздушной тревоги.

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Украина атаковала регион 59 дронами

К семи утра 3 июня Украина в общей сложности ударила по Ленинградской области 50 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Чуть позже, после восьми утра, чиновник уточнил, что финальное число посланных противником дронов составило 59. По его словам, к настоящему моменту все дроны удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В Лужском районе области в ходе падения обломков БПЛА были незначительно повреждены четыре жилых дома. В других районах региона обошлось без повреждений и пострадавших, сообщил Дрозденко.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После атаки ВСУ в Петербурге заметили гигантский столб дыма

Жители Санкт-Петербурга рассказали, что после атаки ВСУ в небе появился гигантский столб черного дыма.

По словам очевидцев, дым поднимался над горизонтом на сотни метров. При этом до сих пор нет информации о том, где именно произошел пожар. «Подробностей и информации о причинах от госорганов и городских служб не поступало. Информация выясняется», — заявили авторы местного издания «Фонтанка».

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил разрушения в городе из-за атаки украинских БПЛА.

Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность Александр Беглов губернатор Санкт-Петербурга

Он сообщил, что под удар попали объекты в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. Сейчас на месте ликвидируют последствия возгораний.