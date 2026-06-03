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08:10, 3 июня 2026Россия

В Петербурге сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах

Жители Санкт-Петербурга сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Жители Санкт-Петербурга сняли гигантский столб черного дыма после сообщений о взрывах. Кадры публикует «Фонтанка.ру».

На выложенных изданием снимках видно, что дым поднимается над горизонтом на сотни метров. Где именно произошло возгорание, не уточняется.

«Подробностей и информации о причинах от госорганов и городских служб не поступало. Информация выясняется», — сообщили авторы издания.

Ранее сообщалось, что ночью Ленобласть атаковали 50 украинских беспилотных летательных аппаратов. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется, губернатор Александр Дрозденко заявид, что боевая работа в небе над областью продолжается.

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