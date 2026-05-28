ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей

Глава ЛНР Пасечник: ВСУ нанесли удар по гимназии в Сватово

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк в Луганской Народной Республике. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник.

Одной из целей стало здание гимназии №7 в Сватово, удар пришелся по кровле здания. «К счастью, там не было детей», — уточнил политик.

Тем не менее, в результате удара ВСУ по Сватово есть жертвы. Украинские военные обстреляли гражданский автомобиль, в результате 51-летний мужчина лишился жизни, еще двое — женщина и мужчина — получили травмы разной степени тяжести.

В Северодонецке ранения получили три человека. Удар был нанесен по автомобилю и зданию одного из коммунальных предприятий.

ВСУ целенаправленно наносят удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре. Это все, что нужно знать о преступном киевском режиме Леонид Пасечник глава ЛНР

Запад «не заметил» удара ВСУ по колледжу

22 мая ВСУ нанесли удар по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. В здании в тот момент находилось 86 подростков. Атака унесла жизни 21 человека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила, что журналисты американского телеканала CNN могли снимать подготовку ВСУ к удару по колледжу. Дипломат обратила внимание на сюжет об атаках на российские города. Репортаж вышел 26 мая, через четыре дня после удара украинской армии по российскому учебному заведению. При этом, как заметила дипломат, в видео ничего не сказали о произошедшей трагедии. «Зато проведена целая рекламная кампания об эффективности украинских дронов», — отметила она.

Также представитель МИД объяснила, что западным корреспондентам, которые выехали на место трагедии в Старобельск, запретили освещать произошедшее. По словам Захаровой, Запад сознательно блокирует эту информацию, чтобы представить ответные удары России по целям в Киеве как якобы агрессию.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что России неловко и стыдно за западных членов Совета Безопасности ООН, которые во время своих выступлений не удосужились упомянуть гибель детей в результате атаки ВСУ на Старобельск. Он добавил, что реакция стран Запада на трагедию продемонстрировала их моральный крах.

Это не просто двойные стандарты. Это моральный крах и полный позор

Василий Небензя постпред РФ при ООН

Портал InfoBRICS пришел к выводу, что НАТО оказывало поддержку ВСУ в атаке на Старобельский колледж. «Очевидно, что киевский режим самостоятельно это не сделал. Военнослужащие альянса играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике», — говорится в материале.

Россия ответила ударом возмездия

После удара по Старобельску президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны представить предложения по ответу на атаку. 24 мая Российская армия нанесла один из самых массированных ударов по украинской территории. В частности, в Киеве и Киевской области всю ночь были слышны взрывы.

Выяснилось, что в ударе возмездия были задействованы все виды вооружений, от ударных дронов и гиперзвуковых ракет «Циркон» до оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» и баллистической ракеты «Орешник». Военный корреспондент Александр Коц отметил, что на каждой боеголовке было написано имя и фамилия того, кто хотел стать преподавателем и учить детей.