Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:50, 26 мая 2026Интернет и СМИ

Стало известно о причастности НАТО к удару ВСУ по колледжу в Старобельске

InfoBRICS: НАТО оказывало поддержку ВСУ в атаке на колледж в Старобельске ЛНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

НАТО оказывало поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) в атаке на Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает InfoBRICS.

«Очевидно, что киевский режим самостоятельно это не сделал. Военнослужащие альянса играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике», — говорится в материале.

В издании выразили критику в адрес государств Запада, обвинив их в отсутствии реакции на преступления Украины. Издание заключило, что бездействие Запада надоело России, поэтому удары возмездия по объектам на Украине — только начало.

Ранее стало известно, что Украину ожидают трудные времена на фоне заявления МИД России о планах нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Уточняется, что РФ не просто предупреждает Украину о неизбежном возмездии за удар по колледжу в Старобельске, но и напрямую обращается к гражданским людям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

    Бывший российский бизнес-омбудсмен понадеялся на работу нового «не с чистого листа»

    Названа скрытая угроза для людей от ледника Судного дня

    В России пересмотрят правила работы такси

    Три постсоветские страны получат миллиарды евро от ЕС на военные расходы

    Вернувшийся из армии Калюжный дал совет новобранцам

    Стало известно о ракетном ударе по российскому населенному пункту

    Россиянка искупалась рядом с акулой на отдыхе в Египте

    Стало известно о причастности НАТО к удару ВСУ по колледжу в Старобельске

    Назван клуб РПЛ с самым дорогим составом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok