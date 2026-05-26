Стало известно о причастности НАТО к удару ВСУ по колледжу в Старобельске

InfoBRICS: НАТО оказывало поддержку ВСУ в атаке на колледж в Старобельске ЛНР

НАТО оказывало поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) в атаке на Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает InfoBRICS.

«Очевидно, что киевский режим самостоятельно это не сделал. Военнослужащие альянса играли ключевую роль в предоставлении данных о целях, наведении и других видах поддержки, которые способствуют такой террористической тактике», — говорится в материале.

В издании выразили критику в адрес государств Запада, обвинив их в отсутствии реакции на преступления Украины. Издание заключило, что бездействие Запада надоело России, поэтому удары возмездия по объектам на Украине — только начало.

Ранее стало известно, что Украину ожидают трудные времена на фоне заявления МИД России о планах нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Уточняется, что РФ не просто предупреждает Украину о неизбежном возмездии за удар по колледжу в Старобельске, но и напрямую обращается к гражданским людям.