Глава РАН рассказал о создании «Сармата»

Красников: Ученые РАН работали над МБР «Сармат» более десяти лет

Ученые РАН работали над созданием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» более десяти лет, заявил президент организации Геннадий Красников. Его слова передает ТАСС.

«Вы знаете о том, что эта работа давно шла, больше десяти лет, и практически всеми учеными по всем направления, начиная в свое время с генерального конструктора, и соответственно, весь облик ракет, и топливо, электроника», — сказал глава РАН.

Ранее президенту России Владимиру Путину командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

По словам главы государства, дальность применения новейшей российской МБР может составить более 35 тысяч километров.