Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:24, 26 мая 2026Наука и техника

Глава РАН рассказал о создании «Сармата»

Красников: Ученые РАН работали над МБР «Сармат» более десяти лет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ученые РАН работали над созданием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» более десяти лет, заявил президент организации Геннадий Красников. Его слова передает ТАСС.

«Вы знаете о том, что эта работа давно шла, больше десяти лет, и практически всеми учеными по всем направления, начиная в свое время с генерального конструктора, и соответственно, весь облик ракет, и топливо, электроника», — сказал глава РАН.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Ранее президенту России Владимиру Путину командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

По словам главы государства, дальность применения новейшей российской МБР может составить более 35 тысяч километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН сделал заявление о планах России ударить по Киеву

    Пойманная в ОАЭ с чемоданом наркотиков россиянка обвинила во всем британского рэпера

    В России допустили применение «не оставляющего ни от кого следа» оружия

    Возле новостройки в Подмосковье в клумбе посадили картошку

    Алиев созвонился с президентом Ирана

    Цена на нефть снова стала трехзначной

    НАСА запланировало ежемесячную отправку кораблей к Луне

    США отказали в визе замглавы МИД России

    Россиянин ответил перед законом за статус смотрящего

    Россиянин получил срок за созданную фейковую страницу бывшей супруги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok