Пойманная в ОАЭ с чемоданом наркотиков россиянка обвинила во всем британского рэпера

35-летний рэпер Big Tobz оформил на российскую туристку чемодан с каннабисом

Российская туристка, пойманная в аэропорту ОАЭ с чемоданом наркотиков, обвинила во всем знакомого — британского рэпера Big Tobz (настоящее имя Олуватобилоба Айеола). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Карина заявила, что багаж с каннабисом оформил на нее 35-летний нигериец из семьи эмигрантов. Он известен в Великобритании своей музыкой, боксерскими боями в промоушене Misfits Boxing и актерской ролью в фильме «Бэмби: Лесной кошмар».

С россиянкой Айеола познакомился во время поездки в Таиланд, откуда они вместе прибыли в Дубай по инициативе рэпера. Перед вылетом из Бангкока Big Tobz обменял два своих чемодана на багаж своего знакомого, который оказался набит каннабисом. Когда чемодан захотели проверить в аэропорту ОАЭ, мужчина попытался обвинить во всем Карину, но в итоге оба были задержаны.

Семья туристки наняла адвоката за два миллиона рублей и открыла сбор средств на оплату его услуг. Тот уже запросил записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Бангкока, отпечатки пальцев с багажа и экспертизу.