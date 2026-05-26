Жители Башкирии увидят второе за месяц микрополнолуние 31 мая

Жители Башкирии станут свидетелями сразу двух редких космических явлений. Об этом пишет Bash.News со ссылкой на Уфимский планетарий.

По информации издания, 31 мая очевидцы увидят самую маленькую в 2026 году Луну — микрополнолуние. Она будет находиться вблизи самой дальней от Земли точки своей орбиты. Небесное дело будет видно на 5,5 процента меньше и на 10,5 процента тусклее, чем обычно.

К тому же это станет вторым полнолунием в месяце, что происходит лишь раз в несколько лет. Такое явление происходит в связи с тем, что лунный цикл, то есть промежуток между фазами Луны (от полнолуния до полнолуния), равен 29,5 дня. Этот срок меньше, чем календарный месяц, в котором 30 или 31 день. Таким образом, в наступившем году полнолуние было 1 мая и настанет вновь 31 мая.

В апреле редкое космическое событие удалось запечатлеть из двора дома в российском городе. Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял вспышку сверхновой в созвездии Дракона.