Жители Башкирии увидят второе за месяц микрополнолуние 31 мая
Екатерина Ештокина

Фото: Gregory H. Revera / Wikimedia

Жители Башкирии станут свидетелями сразу двух редких космических явлений. Об этом пишет Bash.News со ссылкой на Уфимский планетарий.

По информации издания, 31 мая очевидцы увидят самую маленькую в 2026 году Луну — микрополнолуние. Она будет находиться вблизи самой дальней от Земли точки своей орбиты. Небесное дело будет видно на 5,5 процента меньше и на 10,5 процента тусклее, чем обычно.

К тому же это станет вторым полнолунием в месяце, что происходит лишь раз в несколько лет. Такое явление происходит в связи с тем, что лунный цикл, то есть промежуток между фазами Луны (от полнолуния до полнолуния), равен 29,5 дня. Этот срок меньше, чем календарный месяц, в котором 30 или 31 день. Таким образом, в наступившем году полнолуние было 1 мая и настанет вновь 31 мая.

В апреле редкое космическое событие удалось запечатлеть из двора дома в российском городе. Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков снял вспышку сверхновой в созвездии Дракона.

