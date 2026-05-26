Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:31, 26 мая 2026Экономика

Официальный курс рубля серьезно укрепился

Курс евро упал до 83,3 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Банк России снизил официальный курс европейской валюты на 2,15 рубля, до 83,3, свидетельствуют данные регулятора.

Серьезное укрепление нацвалюты к евро произошло вслед за вчерашним ослаблением курса почти на три рубля — с 82,55 до 85,45 рубля.

Курс доллара, установленный ЦБ на 27 мая, изменился не столь значительно. Прибавив 12 копеек, он составил 71,67 рубля.

Российская валюта в мае продолжает расти. При этом эксперты ожидают, что Минфин, который вернулся в мае на рынок, скорее всего, начнет наращивать закупки валюты в рамках бюджетного правила, что способно вернуть курс доллара к 75-83 рублям.

Сценарий падения доллара в район 65 рублей представляется маловероятным, считает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Согласно ее оценке курс летом будет находиться в пределах 72-76 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Певица Нюша показала фото интимного момента с новым возлюбленным

    Россиянина осудили после сообщения о хищении денег со счета

    Раскрыто самое опасное время для ужина

    Официальный курс рубля серьезно укрепился

    Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

    Турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест

    В сети обсудили фигуру 44-летней Ксении Собчак в прозрачном наряде

    Бывший футболист сборной Греции умер в возрасте 48 лет

    Чумаков стал продавать недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok