Рублю спрогнозировали ослабление к доллару

Аналитик Попцова: Доллар может укрепиться до 76 рублей летом

Грядущим летом доллар может укрепиться к рублю. Такой прогноз дала аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова, ее слова приводит РИА Новости.

В июне-августе, по оценке эксперта, курс доллара будет находиться в районе 72-76 рублей. Ожидать дальнейшего ослабления американской валюты к российской в обозримом будущем не приходится, констатировала Попцова.

Сценарий падения курса доллара в район 65 рублей аналитику представляется маловероятным. Такому развитию событий, отметила она, помешают досрочное возвращение министерства финансов на валютный рынок и постепенное восстановление импорта. На этом фоне спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке вырастет, что поспособствует укреплению американской валюты, резюмировала Попцова.

Схожего мнения по поводу перспектив рубля придерживается главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Одним из факторов нынешнего укрепления российской валюты служат высокие цены на нефть. В случае прогресса в переговорах США и Ирана по поводу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе начнет восстанавливаться, что приведет к постепенному падению сырьевых котировок. При таком раскладе курс доллара может подняться до 80 рублей, заключил эксперт.