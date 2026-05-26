Подвергшихся атакам компании призвали не наказывать штрафами

14:34, 26 мая 2026

Шохин: Не исполнивший обязательства из-за терактов бизнес не стоит штрафовать
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Не исполнивший свои обязанности по причине терактов бизнес не стоит штрафовать. Не наказывать компании, подвергшиеся атакам, призвал глава Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП Александр Шохин, его цитирует пресс-служба.президента России.

На встрече с главой государства Владимиром Путиным новый уполномоченный по правам российского бизнеса заявил, что РСПП прорабатывает с властями вопросы организации деятельность крупного бизнеса по противодействию террористическим атакам.

В частности, Шохин попросил не предъявлять штрафные санкции к бизнесу, в том числе за неисполнение обязательств в рамках господдержки, в период восстановления поврежденных объектов.

«Хотелось бы иметь тоже какую-то схему, так сказать, когда могут эти штрафные санкции не применяться или отсрочки по уплате тех или иных налогов и так далее», — пояснил он.

Помимо этого, глава РСПП поднял вопрос смягчения мер пресечения для компаний. Так, например, можно реже использовать арест имущества, а чаще иные, не связанные с лишением свободы обеспечительные меры, пояснил он.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. При этом он сохранит свои функции и свою должность президента РСПП, — заявил официальный представитель Кремля.

