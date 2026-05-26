Назван новый уполномоченный по правам российского бизнеса

Песков: Новым уполномоченным по правам предпринимателей в России станет Шохин

Новым уполномоченным по правам предпринимателей в России станет глава РСПП Александр Шохин. Его имя назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

«Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП», — заявил официальный представитель Кремля.

Как стало известно 26 мая, Шохин встретился с главой государства Владимиром Путиным, где среди прочих вопросов обсудил и ситуацию с назначением бизнес-омбудсмена.

В ходе беседы Шохина и Путина речь зашла о модернизации соответствующего института уполномоченного, чтобы создать автономную некоммерческую организацию. «То есть институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя», — сказал Шохин, отметив, что учредителями будут и ведущие бизнес-объединения страны, а сам уполномоченный должен возглавлять на постоянной основе наблюдательный совет этой АНО.

Глава РСПП также подчеркнул, что в случае реализации предложений потребуется внести изменения в законодательство, которые уже подготовлены. «Александр Николаевич, я хочу в этой части сказать, что я согласен. Сделаем это», — сказал Путин по поводу его предложений.

В сентябре 2022 года уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил прекращение своих полномочий и сказал журналистам, что «эстафету должны подхватить другие». О его преемнике с тех пор не сообщалось. Титов был бизнес-омбудсменом с 2012 года, а в 2024-м стал спецпредставителем Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.