Названа криминальная версия пропажи Усольцевых

14:50, 26 мая 2026

Подполковник Иванников: Усольцевы могли погибнуть от рук браконьеров
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в районе Кутурчина Манско-Уярского округа Красноярского края в сентябре 2025 года. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников предположил, что в истории могли быть замешаны третьи лица. Об этом он рассказал aif.ru.

«Усольцевы могли погибнуть от рук браконьеров, охотников, которые добывали зверя без лицензии. Они могли стать нежелательными свидетелями преступлений, и, чтобы скрыть незаконный промысел, их могли убить», — сказал подполковник.

При этом он не исключил вероятность непреднамеренного убийства. В густой чаще можно перепутать силуэт человека и животного, поэтому возможен и случайный выстрел, отметил Иванников. Он заявил, что версию с охотниками-браконьерами следует рассматривать очень предметно и внимательно.

Поиски супругов Ирины и Сергея и их пятилетней дочери возобновили 23 мая. На месте работает автономная группа поисковиков, состоящая из координатора, связиста, оператора БПЛА, аналитика и картографа.

Ранее представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду рассказала, что волонтеры осматривают места и направления, не обследованные зимой из-за большого количества снега.

