ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение МИД РФ

Европейский союз (ЕС) не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на предупреждение российского МИД об ударах по украинской столице. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

«ЕС сохранит неизменным свое дипломатическое присутствие в Киеве», — сказала она.

Хиппер также подчеркнула, что Евросоюз намерен нарастить военную поддержку Украины. Она сообщила, что глава миссии России при ЕС был вызван Европейской службой внешних действий с целью доведения до него позиции Евросоюза.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.