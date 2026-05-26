Фон дер Ляйен уличили в попытке переложить вину с Украины на Россию

Филиппо: Фон дер Ляйен обвинит Россию в атаках украинских БПЛА в Прибалтике

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обвинит Россию в ударах беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), принадлежащими Украине, по странам Прибалтики. На это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«В то время как страны Прибалтики уже несколько недель подвергаются атакам со стороны украинских беспилотников, фон дер Ляйен сегодня отправляется в одну из них, Литву, чтобы… осудить Россию!», — указал политик.

Филиппо допустил, что таким образом еврочиновница пытается «посеять панику и приблизить Европу к войне».

Утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел украинский беспилотник. Его обломки нашли на востоке страны уже вечером. Министр обороны страны Робертас Кауна заявил, что система контроля не заметила вторжения БПЛА.