Экономика
16:05, 26 мая 2026Экономика

Назван главный страх квартировладельцев при отъезде на дачу

«Девелопмент-Юг»: Уезжая летом на дачу, квартировладельцы опасаются протечек
Виктория Клабукова

Фото: Winning7799 / Shutterstock / Fotodom

Почти 19 процентов семей в России уезжают летом за город. Оставляя квартиру без присмотра, больше всего хозяева опасаются протечек. Это выяснилось в ходе опроса строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг», пишет «Газета.Ru».

Согласно результатам исследования, основные страхи собственников связаны с перебоями электричества, поломками бытовой техники и в целом контроля за квартирой. Главный страх квартировладельца — протечки, и это логично: летом нагрузка на инженерные сети растет из-за сезонных работ и перепадов температуры. В свете этого коммунальщики советуют перед длительным отъездом перекрывать в квартире воду и проверять исправность датчиков протечки.

Также хозяев призывают перед тем, как покинуть дом, отключать от сети электроприборы и не оставлять окна открытыми в режиме проветривания. Эффективность доказали системы умного дома, которые позволяют следить за обстановкой в квартире дистанционно. В современных ЖК, по наблюдениям аналитиков, уже растет спрос на подобные сервисы управляющих компаний.

При этом межкомнатные двери в квартире стоит оставлять открытыми — это позволит воздуху хорошо циркулировать и предотвратит образование затхлого запаха. Помимо прочего, рекомендуется обесточить водонагреватель — при отсутствии давления или воды бак может перегреться и сгореть. Также при наличии датчиков дыма лучше поменять в них батарейки, иначе, разряжаясь, он будет ежеминутно издавать громкий писк, вызывая недовольство соседей.

