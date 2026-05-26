Визит Рубио в Армению не продлился и часа

Государственный секретарь США Марко Рубио пробыл в Армении менее одного часа, подписав при этом несколько документов в аэропорту Звартноц. Об этом сообщает Minval Politika в Telegram-канале.

«Рубио пробыл в Ереване менее часа и уже покинул страну», — пишут журналисты.

Госсекретарь провел встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном прямо в здании терминала аэропорта города Еревана. Стороны подписали ряд документов, в частности, рамочный план по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых между двумя странами и соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта «маршрут Трампа».

США и Армения также подписали устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Его подробности не разглашаются.