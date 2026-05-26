Супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии и чудом выжили

Супруги сорвались со стометровой скалы Брана-Маре на горе Карайман в Румынии. Об этом пишет издание Need To Know.

Инцидент произошел 24 мая. Уточняется, что двое туристов — 57-летние мужчина и женщина — чудом выжили.

На место направились спасательные команды.Они отделались лишь легкими травмами. У мужчины диагностировали травмы плеча, грудной клетки и живота, женщине госпитализация не потребовалась.

Ранее турист отправился с друзьями покорять европейские Альпы, но сорвался у них на глазах. Мужчина пролетел 200 метров и рухнул на крутой скалистый склон.