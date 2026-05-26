Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:31, 26 мая 2026Путешествия

Супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии и чудом выжили

Двое туристов сорвались со стометровой скалы на горе Карайман в Румынии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Florin34 / Shutterstock / Fotodom

Супруги сорвались со стометровой скалы Брана-Маре на горе Карайман в Румынии. Об этом пишет издание Need To Know.

Инцидент произошел 24 мая. Уточняется, что двое туристов — 57-летние мужчина и женщина — чудом выжили.

На место направились спасательные команды.Они отделались лишь легкими травмами. У мужчины диагностировали травмы плеча, грудной клетки и живота, женщине госпитализация не потребовалась.

Ранее турист отправился с друзьями покорять европейские Альпы, но сорвался у них на глазах. Мужчина пролетел 200 метров и рухнул на крутой скалистый склон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН сделал заявление о планах России ударить по Киеву

    В России появится маршрут для туристов по стандартам «халяль»

    Пойманная в ОАЭ с чемоданом наркотиков россиянка обвинила во всем британского рэпера

    В России допустили применение «не оставляющего ни от кого следа» оружия

    Возле новостройки в Подмосковье в клумбе посадили картошку

    Алиев созвонился с президентом Ирана

    Цена на нефть снова стала трехзначной

    НАСА запланировало ежемесячную отправку кораблей к Луне

    США отказали в визе замглавы МИД России

    Россиянин ответил перед законом за статус смотрящего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok