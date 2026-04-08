Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:32, 8 апреля 2026Путешествия

Турист отправился в горы с друзьями, сорвался у них на глазах и не выжил

Bild: Турист сорвался с вершины Вурмкогель, пролетел 200 метров и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Турист отправился с друзьями покорять европейские Альпы, но сорвался у них на глазах и не выжил из-за рыхлого снега. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, 39-летний немец вместе с двумя австрийцами совершал восхождение на вершину Вурмкогель, Австрия, высота которой достигает 3082 метра. Троица намеревалась спуститься с горы на кресельном подъемнике, однако около 14:00 снежный каркас под ногами путешественника обрушился, мужчина пролетел 200 метров и рухнул на крутой скалистый склон.

Прибывшие на место трагедии спасатели смогли только констатировать смерть туриста.

Ранее стало известно, что девять гидов задержали в Непале по обвинению в обмане туристов для заработка. Они травили альпинистов на Эвересте, чтобы получить деньги от дорогой и экстренной эвакуации. При этом опытный альпинист предположил, что туристы сами могли симулировать болезни ради быстрого спуска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok