Турист отправился в горы с друзьями, сорвался у них на глазах и не выжил

Турист отправился с друзьями покорять европейские Альпы, но сорвался у них на глазах и не выжил из-за рыхлого снега. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, 39-летний немец вместе с двумя австрийцами совершал восхождение на вершину Вурмкогель, Австрия, высота которой достигает 3082 метра. Троица намеревалась спуститься с горы на кресельном подъемнике, однако около 14:00 снежный каркас под ногами путешественника обрушился, мужчина пролетел 200 метров и рухнул на крутой скалистый склон.

Прибывшие на место трагедии спасатели смогли только констатировать смерть туриста.

