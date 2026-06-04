ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 4 июня 2026Забота о себе

Людям старше 60 лет посоветовали чаще ходить на свидания

Врач Франса: Отношения после 60 лет являются более здоровыми и осознанными
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Врач Роберта Франса посоветовала людям старше 60 лет как можно чаще ходить на свидания. Пользу такого времяпрепровождения она объяснила в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Франсы, свидания повышают самооценку, помогают социализироваться и улучшают общее самочувствие у пожилых людей. Они начинают ощущать себя любимыми и востребованными. «Новые отношения всегда приносят желания, мечты и цели в жизни, что особенно важно в это время», — отметила доктор.

Материалы по теме:
Как пережить расставание с любимым человеком? Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
Как пережить расставание с любимым человеком?Почему пережить разрыв отношений — это так тяжело
25 марта 2024
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Более того, отношения, завязавшиеся после 60 лет, являются более здоровыми и осознанными, поскольку к этому возрасту уже нет нереалистичных ожиданий, но есть эмоциональная зрелость, добавила специалистка. После десятилетий опыта, потерь и усвоенных уроков люди приходят к пониманию того, что партнер не должен нести ответственность за их личное счастье, а должен быть спутником жизни. В зрелых отношениях такие ценности, как диалог, дружба, товарищество и уважение, как правило, приобретают еще большее значение, заключила Франса.

Ранее психолог Дженни Саттон рассказала парам, как сохранить отношения в совместном отпуске. На этот период она посоветовала отказаться от употребления алкогольных напитков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

    Aurus в Санкт-Петербурге рассекретил внешность двух новых автомобилей для состоятельных россиян

    В стране БРИКС назвали меры противодействия антироссийским санкциям США

    Возможное назначение Буданова на пост главкома ВСУ описали словами «террорист в квадрате»

    Россиян с паническими атаками будут проверять на ВИЧ

    На дне моря нашли затонувший корабль XVIII века

    Людям старше 60 лет посоветовали чаще ходить на свидания

    В МИД объяснили требования к будущему генсеку ООН

    Историк объяснил уникальности ситуации с лишением Зеленского ордена

    На Западе сделали тревожное для Зеленского заявление после ударов возмездия по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok