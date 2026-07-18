Рублев в 30-й раз в карьере вышел в финал турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублев в 30-й раз в карьере вышел в финал турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублев в 30-й раз в карьере вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин обыграл Алехандро Табило в полуфинале турнира ATP 250 в Бостаде со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Таким образом, он во второй раз в сезоне и в 30-й за карьеру сыграет в титульном матче.

Также эта победа стала для Рублева сотой на грунте. На этом покрытии он потерпел 51 поражение.

Ранее Рублев признался в наличии у него психологических проблем. «Я вообще не мог найти смысл в жизни. Меня больше ничего не радовало. Я не понимал, зачем жить. Каждый день был одинаковым», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что сейчас чувствует себя намного лучше.