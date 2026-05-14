Теннисист Рублев признался в психологических проблемах

Теннисист Андрей Рублев признался в психологических проблемах

Российский теннисист Андрей Рублев признался в психологических проблемах. Его слова приводит L'Equipe.

«Я вообще не мог найти смысл в жизни. Меня больше ничего не радовало. Я не понимал, зачем жить. Каждый день был одинаковым», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что сейчас чувствует себя намного лучше.

Ранее Рублев рассказал о развитии биполярного расстройства и приеме антидепрессантов. Он рассказал, что принимал антидепрессанты, которые не помогали, и посещал психолога.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте. На его счету 21 победа на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).