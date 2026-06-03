ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:15, 3 июня 2026Ценности

Тимати показал редкий спорткар за десятки миллионов рублей

Рэпер Тимати показал редкую машину Lamborghini Diablo белого цвета за миллионы рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) показал редкий спорткар за десятки миллионов рублей. Публикация появилась в сторис его Instagram-аккаунта (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Музыкант разместил снимок, на котором запечатлел коллекционную Lamborghini Diablo белого цвета с белым кожаным салоном.

Материалы по теме:
Стразы, стринги, ирокез. Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Стразы, стринги, ирокез.Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
14 августа 2021
В одной лодке Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
В одной лодкеЧто вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят
9 апреля 2020

Стоимость похожей машины красного цвета 1993 года выпуска на сайте антикварных автомобилей составляет 70 миллионов рублей. Известно, что цена на подобные спорткары зависит от модификации, комплектации, состояния и истории.

В июне 2025 года Тимати похвастался автомобилем за сотни миллионов рублей. Исполнитель размещал серию кадров, на которых демонстрировал редкий красный Ferrari F40.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с заявлением после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

    Философ Дугин поддержал новый молодежный тренд

    Посетители парка аттракционов застряли на 30-метровой высоте и пять часов ждали помощи

    Зеленский увидел для России необходимость в пребывании Украины в НАТО

    Двое подростков спасли из пожара женщину с двумя маленькими детьми

    Тимати показал редкий спорткар за десятки миллионов рублей

    Названа скрытая опасность привычки поздно ложиться спать

    Рубио сделал мрачный прогноз о мире на Украине

    Настоятеля российского храма признали виновным в покушении на убийство

    Рубио оценил влияние войны с Ираном на поставки оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok