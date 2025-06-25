Тимати похвастался автомобилем за сотни миллионов рублей

Рэпер Тимати похвастался Ferrari F40 за 300 миллионов рублей

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) похвастался автомобилем за сотни миллионов рублей. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летний исполнитель разместил серию кадров, на которых продемонстрировал редкий красный Ferrari F40. Стоимость аналогичного автомобиля на auto.ru составляет 300 миллионов рублей.

Известно, что в гараже Тимати также имеются Mercedes-Maybach S650 Pullman, Lamborghini Veneno, а также мотоцикл Harley-Davidson Softail.

В феврале Виктория Боня купила автомобиль более чем за 25 миллионов рублей. 45-летняя знаменитость приобрела машину марки Porsche Panamera в автосалоне.