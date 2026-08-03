Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 3 августа 2026 (обновлено: 22:27, 3 августа 2026)МирЭксклюзив

Значение возможной отставки Мерца для помощи Киеву объяснили

Политолог Соколов: Отставка Мерца приведет к частичному пересмотру «коалиции желающих»
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вероятная отставка Фридриха Мерца с поста канцлера ФРГ приведет к частичному пересмотру формата «коалиции желающих» по отправке западных войск на Украину. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов, комментируя будущее формата на фоне отставки бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также предстоящего ухода с поста президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2027 года.

Данный формат в персональном смысле будет серьезным образом изменен, но, наверное, не стоит здесь переоценивать личностный фактор

Артем Соколовстарший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

По мнению Соколова, отставка нынешнего канцлера ФРГ не повлияет радикальным образом на функционирование «коалиции желающих». Политолог подчеркнул, что институциональная основа формата строится на убеждении значительной части европейских элит в необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Украине, а также влиянии определенных групп интересов.

Ранее издание Der Spiegel заявило со ссылкой на источники в руководстве правящего Христианско-демократического союза о возможной отставке Мерца вплоть до Рождества по григорианскому календарю (25 декабря). По данным издания, нынешний канцлер стремительно теряет авторитет среди соратников, о чем свидетельствуют насмешки в его адрес со стороны однопартийцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Белгородской области дрон взорвался во дворе частного дома. Пострадали трехлетний ребенок и его бабушка
    Один человек погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область
    Экипаж атакованного ВСУ судна эвакуировали в российский порт
    Самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем рекордное количество часов
    В России объявлена стоимость нового роскошного кроссовера Voyah
    В Ленобласти вспыхнул пожар на складах с краской и бумагой
    Раскрыто состояние экипажа атакованного ВСУ судна
    В Иране заявили об отмене атаки по объектам на Украине после извинений Киева
    В Подмосковье отметили рост числа избирателей
    На Украине заявили о критической ситуации с теплоснабжением
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok