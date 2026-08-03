Значение возможной отставки Мерца для помощи Киеву объяснили

Политолог Соколов: Отставка Мерца приведет к частичному пересмотру «коалиции желающих»

Вероятная отставка Фридриха Мерца с поста канцлера ФРГ приведет к частичному пересмотру формата «коалиции желающих» по отправке западных войск на Украину. С такой оценкой в беседе с «Лентой.ру» выступил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов, комментируя будущее формата на фоне отставки бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также предстоящего ухода с поста президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2027 года.

Данный формат в персональном смысле будет серьезным образом изменен, но, наверное, не стоит здесь переоценивать личностный фактор Артем Соколов старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

По мнению Соколова, отставка нынешнего канцлера ФРГ не повлияет радикальным образом на функционирование «коалиции желающих». Политолог подчеркнул, что институциональная основа формата строится на убеждении значительной части европейских элит в необходимости дальнейшей военной и финансовой помощи Украине, а также влиянии определенных групп интересов.

Ранее издание Der Spiegel заявило со ссылкой на источники в руководстве правящего Христианско-демократического союза о возможной отставке Мерца вплоть до Рождества по григорианскому календарю (25 декабря). По данным издания, нынешний канцлер стремительно теряет авторитет среди соратников, о чем свидетельствуют насмешки в его адрес со стороны однопартийцев.