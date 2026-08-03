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23:05, 3 августа 2026 (обновлено: 23:06, 3 августа 2026)Мир

Самолет-разведчик НАТО провел над Черным морем рекордное количество часов

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II провел над Черным морем рекордные 9 часов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II провел в течение дня над Черным морем рекордные девять часов. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщил, что Bombardier Artemis II вылетел с аэродрома в румынской Констанце около 09:00 по Москве и в течение девяти часов курсировал над нейтральными водами в южной части Черного моря с запада на восток и обратно.

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Известно, что обычно этот самолет совершает над акваторией два-три круга, что занимает два-три часа. «Сегодняшний же полет стал рекордным по продолжительности, он завершился на аэродроме вылета только около 18:00 мск», — отметил информатор.

Источник добавил, что самолет не совершал посадку для дозаправки, а также не входил в воздушное пространство какой-либо страны.

Ранее Bombardier Artemis II заметили в воздушном пространстве стран Прибалтики, включая эстонское побережье Финского залива. Обычно самолет вылетает только в будние дни, а его подъем в выходные является редким случаем.

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