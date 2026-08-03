Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:47, 3 августа 2026 (обновлено: 23:58, 3 августа 2026)Спорт

Оценена вероятность досрочной победы Махачева над Гарри

Аналитики оценили вероятность досрочной победы бойца Махачева над Гарри коэффициентом 2,57
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Букмекеры оценили шансы российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева одержать досрочную победу над ирландцем Ианом Мачадо Гарри на турнире UFC 330. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики оценили вероятность того, что четвертый раунд в поединке не начнется, коэффициентом 2,57. При этом Махачев остается явным фаворитом боя: на его победу дают 1,27, тогда как успех Гарри оценивается коэффициентом 3,56.

Поединок между Махачевым и Гарри станет главным событием на турнире UFC 330. Он пройдет 15 августа в Филадельфии.

Всего за карьеру в ММА Махачев провел 29 поединков, в которых одержал 28 побед. В настоящий момент россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. На счету Гарри 18 поединков, в которых он одержал 17 побед.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Везли овощи и фрукты в Россию. ВСУ атаковали турецкое судно в Черном море, пострадали моряки
    Раскрыты изменения в действиях ВСУ при Драпатом
    Норвежский хоккеист описал эмоции от выступления в России
    Европейская страна расширила программу воинского призыва
    Назван простой способ замедлить процесс старения организма
    Москвичи увидят солнечное затмение
    Мужчина похитил 15-летнюю школьницу и насиловал ее четыре года
    США сохранили за собой руководство миссией НАТО по координации помощи Украине
    В МИД России заявили о готовности к переговорам по Украине при одном условии
    Россиянам раскрыли неочевидные риски бонусных программ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok