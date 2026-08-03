Оценена вероятность досрочной победы Махачева над Гарри

Аналитики оценили вероятность досрочной победы бойца Махачева над Гарри коэффициентом 2,57

Букмекеры оценили шансы российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева одержать досрочную победу над ирландцем Ианом Мачадо Гарри на турнире UFC 330. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики оценили вероятность того, что четвертый раунд в поединке не начнется, коэффициентом 2,57. При этом Махачев остается явным фаворитом боя: на его победу дают 1,27, тогда как успех Гарри оценивается коэффициентом 3,56.

Поединок между Махачевым и Гарри станет главным событием на турнире UFC 330. Он пройдет 15 августа в Филадельфии.

Всего за карьеру в ММА Махачев провел 29 поединков, в которых одержал 28 побед. В настоящий момент россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. На счету Гарри 18 поединков, в которых он одержал 17 побед.