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19:51, 30 июня 2026Спорт

Следующий соперник Махачева пообещал снести голову россиянину

Боец UFC Иан Гарри пообещал снести голову россиянину Исламу Махачеву в следующем поединке
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: William Purnell-Imagn Images / Reuters

Иан Гарри, следующий соперник российского бойца UFC Испама Махачева, пообещал снести ему голову. Слова Гарри приведены на странице UFC on TNT Sports в Х.

«Я хочу финишировать его в четвертом раунде. Не хочу раннего нокаута, потому что всегда остается "если" и "но". Появляются оправдания. В четвертом раунде я скажу: "Я сейчас это сделаю". И прикончу его», — заявил Гарри.

Гарри и Махачев встретятся в главном поединке турнира UFC 330. Он пройдет 16 августа в Филадельфии, США. Махачев провел в UFC 29 поединков, в которых одержал 28 побед. Ранее он был чемпионом организации в легком весе. В настоящий момент россиянин возглавляет ее абсолютный рейтинг вне зависимости от весовых категорий. Гарри провел в UFC 18 поединков, в которых одержал 17 побед.

Ранее готовность подраться с Махачевым выразил Конор Макгрегор. По словам ирландца, у такого боя есть история. «Сейчас он будет драться с моим соотечественником Ианом Гарри. Но я готов к этому бою», — заявил Макгрегор.

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