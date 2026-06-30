Следующий соперник Махачева пообещал снести голову россиянину

Боец UFC Иан Гарри пообещал снести голову россиянину Исламу Махачеву в следующем поединке

Иан Гарри, следующий соперник российского бойца UFC Испама Махачева, пообещал снести ему голову. Слова Гарри приведены на странице UFC on TNT Sports в Х.

«Я хочу финишировать его в четвертом раунде. Не хочу раннего нокаута, потому что всегда остается "если" и "но". Появляются оправдания. В четвертом раунде я скажу: "Я сейчас это сделаю". И прикончу его», — заявил Гарри.

Гарри и Махачев встретятся в главном поединке турнира UFC 330. Он пройдет 16 августа в Филадельфии, США. Махачев провел в UFC 29 поединков, в которых одержал 28 побед. Ранее он был чемпионом организации в легком весе. В настоящий момент россиянин возглавляет ее абсолютный рейтинг вне зависимости от весовых категорий. Гарри провел в UFC 18 поединков, в которых одержал 17 побед.

Ранее готовность подраться с Махачевым выразил Конор Макгрегор. По словам ирландца, у такого боя есть история. «Сейчас он будет драться с моим соотечественником Ианом Гарри. Но я готов к этому бою», — заявил Макгрегор.