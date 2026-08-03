Минтранс Турции: Экипаж атакованного ВСУ судна эвакуировали в российский порт

Экипаж атакованного ВСУ судна Nadezhda эвакуировали в российский порт. Об этом сообщил Минтранс Турции, передает ТАСС.

«Члены экипажа были благополучно эвакуированы в порт Новороссийска военно-морскими силами Российской Федерации. Первоначальные сообщения указывают на то, что трое членов экипажа могут находиться в критическом состоянии», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что пожар на судне продолжается. Спасательная операция невозможна из-за сохраняющихся рисков атаки беспилотников в этом районе, добавили в турецком Минтрансе.

ВСУ атаковали в Черном море судно Nadezhda, перевозившее фрукты и овощи из турецкого порта Самсун в Новороссийск. По информации издания Cumhuriyet, атака произошла около 16:30 примерно в 30 милях от Новороссийска. Как заявил капитан корабля Ялчин Шахин, при ударе было задействовано шесть-семь беспилотников.

