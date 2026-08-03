«Это раздражает Киев». Почему Трамп отказался поставлять Зеленскому ракеты и правда ли, что президент США побаивается Украины?

Политолог Новик: Трамп сознательно вводит в заблуждение Киев с поставками вооружений

Президент США Дональд Трамп сознательно вводит в заблуждение Украину и Европу по поводу поставок оружия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик.

Это стратегическая непредсказуемость как метод, сознательное нежелание давать какой-либо стороне гарантии. Такой подход раздражает и Киев, и европейских союзников, неуверенных в американских обязательствах Николай Новик политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

18 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп намерен наладить лицензионное производство американских ракет в Европе и на Украине.

Отмечается, что ракетный арсенал США сильно уменьшился в ходе военных действий против Ирана, на его восполнение потребуется время. В связи с этим глава Белого дома уведомил союзников, что рассмотрит возможность производства ракет за пределами страны.

Соединенные Штаты уже производят по лицензии за рубежом отдельные виды вооружений. В частности, зенитные ракеты Patriot выпускают в Германии

Однако уже 31 июля хозяин Белого дома заявил, что США не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot.

«Соединенные Штаты не соглашались на производство Украиной ракет для Patriot. Мы будем очень осторожны, позволяя кому-либо их производить», — подчеркнул глава государства. Кроме того, он отказал Киеву в их поставке.

Заявление прозвучало спустя всего два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву. Таким образом, позиция Трампа оказалась более сдержанной, чем ее представляла украинская сторона.

На этом фоне постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США не пойдут на сделку с Украиной по ракетам Patriot к грядущей зиме

По данным украинского издания «Страна.UA» Трамп надеялся добиться компромиссов со стороны Украины и Евросоюза и для этого пообещал передать Киеву лицензию на производство.

«Не исключено, что первоначальное обещание Трампа было способом подвинуть в том числе Украину и ЕС к каким-то компромиссам по мирному урегулированию», — говорится в материале. Однако, допускают авторы, последняя встреча с президентом Украины Зеленским показала Трампу, что ни Киев, ни ЕС не готовы к подобным компромиссам.

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Почему Трамп отказал Зеленскому?

Как отметил Новик, решение Трампа отказать Украине в лицензии на ракеты было намеренным шагом.

Это не спонтанный жест (...) Это не пустая риторика, Трамп, действительно, опасается, что однажды это оружие окажется направленным против самих США Николай Новик политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

«Лицензия на Patriot означает передачу не готового изделия, а производственных компетенций, которые физически невозможно отозвать впоследствии. А учитывая непредсказуемость Украины после окончания конфликта, включая фактор внутриполитической борьбы, коррупции и геополитики, в Вашингтоне явно опасаются создавать прецедент бесконтрольного распространения подобных технологий», — указал исследователь.

Политолог также напомнил, что США продолжают участвовать в иранском конфликте, где они столкнулись с истощением запасов вооружений. Поэтому дальнейшая поддержка Украины становится риском для администрации Трампа.

Кроме того, Новик обратил внимание, что Трамп также отказал в поставке 300 ракет Patriot. По его словам, это также часть переговорной стратегии хозяина Белого дома: «Президент не поддержал эту просьбу и предложил американским компаниям модифицировать баллистические ракеты украинского производства».

Мы видим классический размен в стиле Трампа. Вместо немедленной и дорогостоящей помощи было выбрано отложенное во времени и юридически более комфортное для Вашингтона решение, снимающее нагрузку на американские склады, но не решающее проблему украинской ПВО Николай Новик политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Что известно о позиции Трампа по Украине?

После встречи лидеров «Большой семерки» (G7) в июне во Франции западные СМИ начали утверждать, что Трамп достиг договоренностей с Европой и якобы склонился к военной поддержке Украины. Состоявшийся в июле саммит НАТО также подогрел эти спекуляции.

Как указал Новик, логика о якобы «пророссийской» или «проукраинской» позиции Трампа в корне неверна.

Политика Трампа построена на «маятниковой дипломатии», где президент постоянно пытается искать выгоду. США не выбирают между Москвой и Киевом, а волнуются о технологическим превосходстве и пытаются сохранить в своих руках критически важные военные технологии Николай Новик политолог, заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

При этом эксперт предположил, что Трамп сохранит военные поставки Украине, но не будет осуществлять их напрямую.

«Скорее всего, оружие американского производства и далее будут оплачивать союзники по НАТО, чтобы направлять Украине. США здесь выступают арсеналом, а не спонсором. Это укладывается в более широкий тренд, когда Вашингтон системно перекладывает финансовую нагрузку по "украинскому вопросу" на европейских партнеров», — резюмировал политолог.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Путин прокомментировал будущие переговоры с Украиной

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал переговоры вокруг урегулирования конфликта на Украине. Глава государства заявил о готовности России к компромиссам по Украине и уточнил, что Москва готова пойти на уступки, которые обсуждались в Анкоридже.

Перед Россией были поставлены вопросы с тем, чтобы мы могли бы пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна Владимир Путин президент России

При этом российский лидер отмечал, Россия добьется целей специальной военной операции (СВО).

«Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», — заключил президент.